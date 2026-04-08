Nel 2026, Christian Pulisic non ha ancora segnato un gol con il suo club, suscitando attenzione tra tifosi e addetti ai lavori. Dopo aver mostrato segnali di miglioramento, il calciatore statunitense è ancora in cerca della prima rete stagionale. La squadra milanese, che conta su di lui come elemento di rilievo, attende che trovi la sua forma migliore per contribuire alla fase offensiva.

Se c'è un calciatore che è totalmente cambiato nel 2026, quello è Christian Pulisic. Da oltre tre mesi, l'americano no riesce a trovare la rete, ne col Milan ne con la Nazionale statunitense. Contro il Napoli di Conte, all'andata era Captain America, decidendo la sfida e conquistando 3 punti fondamentalissimi. Nella recente trasferta le cose sono cambiate notevolmente: partito dalla panchina, Pulisic entra al minuto 74 senza incidere minimamente. Anzi, come ricordato dalla gazzetta dello Sport, dopo il suo ingresso in campo, il Milan a subito il gol dell'1-0 di Politano. Non di certo un momento semplice per l'americano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, il caso Pulisic: zero gol nel 2026. Il Diavolo aspetta il suo leader

Nessun gol nel 2026. Screzi e polveri bagnate, il Milan aspetta il vero PulisicLa storia è vecchia quanto il calcio: il Mondiale, nei dodici mesi che lo precedono, finisce spesso per diventare una distrazione.

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