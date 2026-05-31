In Puglia, l’88% delle nuove assunzioni sarà a termine, secondo la Cisl. La maggior parte di queste assunzioni riguarda il settore del commercio, dei servizi e dell’agricoltura. La precarietà lavorativa rischia di incidere sulla stabilità economica delle famiglie, che affrontano contratti di breve durata e incertezza occupazionale. La situazione ha sollevato preoccupazioni tra i sindacati, che chiedono interventi per migliorare la qualità dell’occupazione.

? Domande chiave Quali settori alimentano questa ondata di contratti a scadenza?. Come influirà questa precarietà sulla pianificazione economica delle famiglie pugliesi?. Perché il modello economico regionale fatica a offrire stabilità contrattuale?. Chi dovrà intervenire per evitare il rischio di contratti pirata?.? In Breve 133.270 assunzioni previste nel trimestre maggio-luglio 2026 secondo dati Excelsior-Unioncamere.. Solo il 9% dei nuovi posti di lavoro riguarderà contratti a tempo indeterminato.. Settore servizi con 24.840 assunzioni e agricoltura con 8.750 ingressi programmati.. Oltre 10.000 contratti previsti per alloggio, ristorazione e servizi turistici estivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Puglia, l’88% delle nuove assunzioni sarà a termine: l’allarme Cisl

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