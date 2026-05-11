Estate | Assobalneari carenza bagnini? Peroposta di usare AI segnale fallimento riforma che ha modificato sistema formazione e abilitazione

Durante l’estate, le associazioni di categoria hanno evidenziato una grave carenza di assistenti bagnanti sulle spiagge italiane. In risposta a questa situazione, è stata proposta l’adozione dell’intelligenza artificiale come soluzione temporanea. Questa proposta è stata interpretata come una conseguenza negativa del recente cambiamento nelle norme di formazione e abilitazione, che regolano l’accesso alla professione di salvataggio in mare.

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