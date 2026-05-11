Estate | Assobalneari carenza bagnini? Peroposta di usare AI segnale fallimento riforma che ha modificato sistema formazione e abilitazione
Durante l’estate, le associazioni di categoria hanno evidenziato una grave carenza di assistenti bagnanti sulle spiagge italiane. In risposta a questa situazione, è stata proposta l’adozione dell’intelligenza artificiale come soluzione temporanea. Questa proposta è stata interpretata come una conseguenza negativa del recente cambiamento nelle norme di formazione e abilitazione, che regolano l’accesso alla professione di salvataggio in mare.
(Adnkronos) – “La proposta di ricorrere all’intelligenza artificiale per sopperire alla drammatica carenza di assistenti bagnanti sulle coste italiane rappresenta il segnale evidente del fallimento della riforma che ha modificato il sistema di formazione e abilitazione degli addetti al salvamento. Una situazione gravissima che Assobalneari Italia denuncia da tempo e che oggi rischia di compromettere. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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