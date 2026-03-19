Latte | decine di disdette ad allevatori pugliesi Cia Puglia | troppo dall' estero

Negli ultimi giorni, gli allevatori pugliesi di latte crudo hanno ricevuto decine di disdette di ordini. La Cia Puglia ha diffuso un comunicato in cui evidenzia come molte di queste cancellazioni provengano da clienti stranieri. La situazione sta creando preoccupazione tra gli allevatori che si occupano della produzione locale.

Di seguito un comunicato diffuso da Cia Puglia: Sono decine le disdette di acquisto di latte crudo arrivate negli ultimi giorni agli allevatori pugliesi. L’immissione sul mercato di elevate quantità di latte proveniente dall’estero, a costi inferiori rispetto al prodotto italiano, sta mettendo in ginocchio le aziende zootecniche. Si aggrava, dunque, la situazione del lattiero-caseario. La crisi del settore è acuita dal forte squilibrio tra il prezzo alla stalla, sempre più basso, e il vertiginoso aumento dei costi di produzione, con l’impennata del prezzo di carburanti, energia e materie prime dovute alle speculazioni e alle conseguenze della guerra in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Latte: decine di disdette ad allevatori pugliesi Cia Puglia: troppo dall'estero Articoli correlati Leggi anche: Latte invenduto, decine di disdette agli allevatori pugliesi. Cia: “Troppo latte dall’estero” Leggi anche: In crisi le produzioni locali di latte, gli allevatori pugliesi: "Costi di produzione alle stelle" Una raccolta di contenuti su Cia Puglia Latte invenduto in Puglia, raffica di disdette agli allevatoriLatte invenduto in Puglia, decine di disdette agli allevatori. Cia denuncia il peso del latte estero a basso costo e lancia l’allarme sul settore. pugliapress.org CRISI LATTE PUGLIA Crisi del latte in Puglia, decine di disdette agli allevatori. Sicolo (CIA): La situazione riguarda tutta la regioneGli allevatori pugliesi sono in grave difficoltà a causa delle decine di disdette ricevute negli ultimi giorni per l’acquisto di latte crudo ... statoquotidiano.it