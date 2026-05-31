Oggi in Puglia la temperatura più alta è stata di 34,5 gradi a Cerignola. Nel nord della regione, tra cui Foggia, si sono toccati oltre 33 gradi. Le temperature sono state elevate anche in altre località, con valori vicini ai 34 gradi. Le ondate di calore hanno interessato tutto il territorio, portando valori massimi che hanno superato i 34 gradi. La regione ha registrato uno dei giorni più caldi dell’anno.

Cerignola 34,5 gradi. La temperatura maggiore registrata oggi in Puglia. Nel nord della regione diverse località compresa Foggia oltre 33 gradi. Dal barese in giù, generalmente fra i 28 e i 33 gradi. In questo ponte la domenica sembra più un sabato bis, tutto è incentrato sulla festa nazionale. I quattro giorni sostanziali di pausa (per molti anche domani, dunque) inducono alle partenze, ad onta di una situazione generale non favorevole. Località turistiche già accorsate, mare anche. (immagine: tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile della Puglia) L'articolo Puglia, caldo: fino a 34 gradi e mezzo Non pochi al mare proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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