Dal caldo quasi estivo al crollo | fino a 10 gradi in meno sul lago di Como in pochi giorni
Negli ultimi giorni, le temperature sul lago di Como sono cambiate drasticamente. Dopo un periodo di clima quasi estivo, con massime che si aggiravano intorno ai 25 gradi e cieli sereni, si è verificato un calo improvviso. In pochi giorni, le temperature sono scese fino a 10 gradi, portando condizioni atmosferiche più fredde rispetto a qualche giorno prima.
Sembrava l’inizio di una primavera già lanciata verso l’estate, con temperature fino a 25 gradi e cieli in prevalenza sereni. Ma durerà poco.Sul Comasco si profila infatti un cambio netto di scenario nel giro di pochi giorni, con un calo termico che potrebbe arrivare fino a 10 gradi rispetto ai. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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