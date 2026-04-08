Dal caldo quasi estivo al crollo | fino a 10 gradi in meno sul lago di Como in pochi giorni

Negli ultimi giorni, le temperature sul lago di Como sono cambiate drasticamente. Dopo un periodo di clima quasi estivo, con massime che si aggiravano intorno ai 25 gradi e cieli sereni, si è verificato un calo improvviso. In pochi giorni, le temperature sono scese fino a 10 gradi, portando condizioni atmosferiche più fredde rispetto a qualche giorno prima.

Sembrava l’inizio di una primavera già lanciata verso l’estate, con temperature fino a 25 gradi e cieli in prevalenza sereni. Ma durerà poco.Sul Comasco si profila infatti un cambio netto di scenario nel giro di pochi giorni, con un calo termico che potrebbe arrivare fino a 10 gradi rispetto ai. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Lago di Como, anticipo d’estate: temperature in aumento di quasi 10 gradi per PasquaAncora qualche giorno di vento sul Lago di Como, tra lunedì 30 marzo e martedì 31 marzo, poi il cambio sarà netto: arriva un anticipo d’estate.

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Meteo Estate 2026: la nuova normalità, tra caldo rovente e temporali violentiSiamo solo a fine marzo e parlare di meteo estivo sembra una chimera. Infatti, in questo articolo non trattiamo affatto una previsione vera e ... meteogiornale.it

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