PSG | Quando la Pazienza non è un Limite – Le Visioni di Arteta e Luis Enrique a Confronto

Parigi insegna una cosa semplice: aspettare non è rassegnarsi. È scegliere il momento. Nel contrasto tra la calma misurata di Mikel Arteta e la pazienza fluida di Luis Enrique, il calcio trova due strade per dire la stessa verità: la fretta è un alibi, la lucidità è un’arma. Due visioni della calma: Arteta e Luis Enrique. Il PSG di Luis Enrique ha rimesso al centro la parola che spesso spaventa gli stadi: pazienza. La squadra tiene palla, chiama fuori l’avversario, cerca il varco interno con geometrie brevi. Non sempre accelera. Sembra quasi frenare. In realtà costruisce. I numeri lo hanno mostrato già nella scorsa stagione: possesso medio oltre il 60%, tanti attacchi posizionali, pochi lanci di rottura. 🔗 Leggi su Serieanews.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Formazioni ufficiali PSG Arsenal: le scelte di Luis Enrique e Arteta per la finale di Champions LeagueLe formazioni ufficiali di PSG e Arsenal sono state annunciate in vista della finale di Champions League alla Puskas Arena di Budapest.

Psg-Arsenal: Luis Enrique cerca il bis, Arteta per la storiaA Budapest si gioca una finale di Champions tra il Paris Saint-Germain e l'Arsenal.

Si parla di: Mikel Arteta si aggiudica il premio di Allenatore dell'Anno dopo aver guidato l'Arsenal alla conquista di uno storico titolo di campionato.

Psg, la pazienza non è un limiteIl bis che entra nella storia della Champions è il bis di una squadra che sta divorando il calcio in Europa. La coppa nel 2025 e la coppa nel 2026, Luis Enrique e il Psg ora possono puntare Zidane e i ... msn.com

Arteta: Su Madueke poteva essere calcio di rigoreGrande delusione nel post partita per Arteta, battuto ai rigori con l'Arsenal dal Psg nella finale di Champions League: Sento dolore. Quando sei a un passo da vincere il migliore trofeo europeo, con ... sport.sky.it