PSG | Quando la Pazienza non è un Limite – Le Visioni di Arteta e Luis Enrique a Confronto
Nel calcio, la differenza tra attesa e rassegnazione si gioca sul tempo. Da un lato, la calma controllata di un allenatore, dall’altro, la pazienza dinamica di un collega, mostrano due approcci distinti ma simili. Entrambi sottolineano che la fretta può essere un tentativo di coprire la mancanza di lucidità, mentre aspettare con strategia può essere una scelta consapevole. La gestione del ritmo rimane un elemento chiave nelle strategie di gioco.
Parigi insegna una cosa semplice: aspettare non è rassegnarsi. È scegliere il momento. Nel contrasto tra la calma misurata di Mikel Arteta e la pazienza fluida di Luis Enrique, il calcio trova due strade per dire la stessa verità: la fretta è un alibi, la lucidità è un’arma. Due visioni della calma: Arteta e Luis Enrique. Il PSG di Luis Enrique ha rimesso al centro la parola che spesso spaventa gli stadi: pazienza. La squadra tiene palla, chiama fuori l’avversario, cerca il varco interno con geometrie brevi. Non sempre accelera. Sembra quasi frenare. In realtà costruisce. I numeri lo hanno mostrato già nella scorsa stagione: possesso medio oltre il 60%, tanti attacchi posizionali, pochi lanci di rottura. 🔗 Leggi su Serieanews.com
Notizie e thread social correlati
Formazioni ufficiali PSG Arsenal: le scelte di Luis Enrique e Arteta per la finale di Champions LeagueLe formazioni ufficiali di PSG e Arsenal sono state annunciate in vista della finale di Champions League alla Puskas Arena di Budapest.
Psg-Arsenal: Luis Enrique cerca il bis, Arteta per la storiaA Budapest si gioca una finale di Champions tra il Paris Saint-Germain e l'Arsenal.
Si parla di: Mikel Arteta si aggiudica il premio di Allenatore dell'Anno dopo aver guidato l'Arsenal alla conquista di uno storico titolo di campionato.
Psg, la pazienza non è un limiteIl bis che entra nella storia della Champions è il bis di una squadra che sta divorando il calcio in Europa. La coppa nel 2025 e la coppa nel 2026, Luis Enrique e il Psg ora possono puntare Zidane e i ... msn.com
Arteta: Su Madueke poteva essere calcio di rigoreGrande delusione nel post partita per Arteta, battuto ai rigori con l'Arsenal dal Psg nella finale di Champions League: Sento dolore. Quando sei a un passo da vincere il migliore trofeo europeo, con ... sport.sky.it