La coppa più bella si specchia nelle acque del Danubio: alla Puskas Arena di Budapest si sfidano Psg e Arsenal per la finale dei sogni. Quella in cui Luis Enrique proverà a confermare il titolo vinto un anno fa a Monaco contro l’Inter, mentre Arteta - dopo aver riportato la Premier a Londra dopo 22 anni - sfiderà il tabù Champions, trofeo che i Gunners non hanno mai vinto in 140 anni di storia, fermandosi a un passo dalla gloria nel 2006. L’Arsenal si presenta in finale da imbattuto in questa edizione (14 gare senza ko), con la miglior difesa (appena sei reti subite), ma anche con un record poco invidiabile: sono 225 le gare giocate in Champions senza aver mai alzato al cielo il trofeo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Psg-Arsenal: Luis Enrique cerca il bis, Arteta per la storia

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Psg - Luis Enrique - Intense Passing Drill

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