Le formazioni ufficiali di PSG e Arsenal sono state annunciate in vista della finale di Champions League alla Puskas Arena di Budapest. Luis Enrique ha scelto i giocatori per il PSG, mentre Mikel Arteta ha deciso la formazione dell’Arsenal. La partita si svolgerà oggi e le squadre sono pronte a scendere in campo con le formazioni ufficiali comunicate.

alla Puskas Arena di Budapest. La finale di Champions League 2026 è pronta a regalare emozioni alla Puskás Aréna di Budapest, con Paris Saint-Germain e Arsenal protagonisti. I parigini, campioni in carica, hanno superato Chelsea, Liverpool e Bayern Monaco dopo aver passato i playoff contro il Monaco, mentre i Gunners di Mikel Arteta hanno dominato la fase a gironi con otto vittorie su otto, eliminando poi Bayer Leverkusen, Sporting Lisbona e Atletico Madrid. Dopo percorsi così diversi, entrambe le squadre si preparano per l’appuntamento più importante dell’anno, pronte a contendersi il titolo europeo e a scrivere un nuovo capitolo nella storia del calcio continentale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali PSG Arsenal: le scelte di Luis Enrique e Arteta per la finale di Champions League

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