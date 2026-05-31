I giocatori del Paris Saint Germain hanno festeggiato la vittoria della Champions League, attirando una folla numerosa e festante a Champ de Mars. È il secondo anno consecutivo che il club conquista il trofeo. I tifosi si sono radunati per celebrare l’evento, creando un clima di grande entusiasmo. La vittoria è stata accolta con grande entusiasmo tra i sostenitori presenti sul luogo.

I tifosi del Psg in delirio per la vittoria della Champions League per il secondo anno di fila. La squadra guidata da Luis Enrique ha conquistato la coppa sabato a Budapest contro l’Arsenal di Mikel Arteta (sconfitto 4-3 ai rigori). Centinaia di migliaia di tifosi, a Parigi, si sono radunati vicino alla Tour Eiffel e hanno sfilato lungo gli Champs-Élysées. Domenica pomeriggio sono arrivati anche i calciatori che hanno festeggiato a Champ de Mars, accolti come degli eroi dalla folla rossoblù. Giocatori e staff, inoltre, verranno ricevuti dal presidente francese Emmanuel Macron all’Eliseo. Ebola, guariti 4 infermieri in Congo. Oms: "Vostro coraggio dimostra che l'epidemia può essere fermata" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Psg, i giocatori festeggiano la vittoria della Champions League: folla in delirio a Champ de Mars

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PSG Road to Champions League Final

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