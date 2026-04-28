PSG-Bayern Monaco LIVE risultato in diretta della partita di Champions League | attese le formazioni ufficiali giocatori in campo alle ore 21
Alle ore 21 è iniziata la partita di Champions League tra PSG e Bayern Monaco. Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima del calcio d'inizio. La cronaca si svolge minuto per minuto, con aggiornamenti in tempo reale sul risultato. La partita si svolge in uno stadio pieno di tifosi, con i giocatori pronti a scendere in campo. I primi minuti sono stati caratterizzati da alcune azioni offensive di entrambe le squadre.
La diretta live di PSG-Bayern Monaco di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.🔗 Leggi su Fanpage.it
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