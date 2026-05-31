PSG dinastia Luis Enrique | il secondo bis di Champions batte l’Arsenal

Il Paris Saint-Germain ha battuto l’Arsenal in Champions League sotto la guida di Luis Enrique, che ha portato la squadra a un secondo successo consecutivo. La scelta di schierare il portiere Safonov al posto di Donnarumma ha avuto un ruolo determinante nella partita. La formazione si è dimostrata più compatta e organizzata rispetto alle precedenti uscite. La vittoria segna il proseguimento del percorso del club nella competizione europea, con l’allenatore che ha modificato alcune scelte strategiche rispetto al passato.

? Punti chiave Come ha fatto Luis Enrique a trasformare il PSG in una macchina collettiva?. Perché la scelta di Safonov al posto di Donnarumma ha cambiato tutto?. Quali sono i pilastri del modello che ha sostituito le superstar?. Come farà il club a evitare il ritorno agli eccessi del passato?.? In Breve PSG secondo club nella storia a vincere due Champions consecutive dopo il Real Madrid. Dieci titolari della finale a Budapest erano presenti nella rosa dell'anno scorso. Safonov sostituisce Donnarumma in porta per favorire l'impostazione del gioco di Luis Enrique. Il modello di rebuilding ha sostituito la vecchia strategia basata sull'acquisto di superstar. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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LUIS ENRIQUE: PSG FUE MUY SUPERIOR AL SPORTING | SPORTING 2-1 PSG | CHAMPIONS LEAGUE I ENTREVISTA

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Temi più discussi: Il PSG non ha solo vinto la seconda Champions League di fila: è diventato un modello per il calcio d'élite, e il merito è tutto di Luis Enrique; L'allenatore Luis Enrique e il PSG continuano a inseguire il sogno del dominio europeo.; Luis Enrique e la sua percentuale di vittorie in finale dell'83%: una sfida enorme per l'Arsenal.; Champions League, Luis Enrique: Vinca la squadra che giocherà meglio.

Luis Enrique: Per me, Pep è il miglior allenatore di sempre. Non per il numero di trofei. Ma per come ha cambiato il gioco. Per come ha osato spingere i difensori centrali in avanti e invertire i terzini. Tutti hanno iniziato a copiarlo. Molte poche persone hanno q reddit

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