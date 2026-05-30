Le probabili formazioni di PSG-Arsenal in finale di Champions | Luis Enrique ritrova Hakimi e Dembelè

La finale di Champions League tra PSG e Arsenal si svolge oggi alle 18:00 alla Puskas Arena di Budapest. Luis Enrique può contare su Hakimi e Dembelé, che sono stati reintegrati nelle probabili formazioni. La partita si gioca in un solo match e deciderà il campione europeo di questa stagione. Nessuna delle due squadre ha ancora annunciato ufficialmente le formazioni definitive.

La finale di Champions League PSG-Arsenal si gioca oggi alle 18:00 allo Stadio di Budapest Puskas Arena. Diretta integrale solo per abbonati Sky, in chiaro solamente in replica alle 21:00. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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PSG-Arsenal, nessuna diretta in chiaro per la finale di Champions League

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