Psg dinastia Champions Il trionfo-bis arriva ai rigori Arsenal | la grande illusione

Il Paris Saint-Germain ha vinto la sua seconda Champions League, superando la finale ai rigori. La squadra aveva avviato la stagione vincendo la Supercoppa battendo ai rigori il Tottenham. La finale si è conclusa con i calci di rigore, dopo il pareggio nei tempi regolamentari. L'Arsenal ha concluso la stagione con una sconfitta in una competizione internazionale, dopo aver mostrato segnali di crescita durante l'annata.

Aveva cominciato la stagione battendo ai rigori il Tottenham e alzando la Supercoppa, l’ha chiusa battendo l’Arsenal, sempre ai penalty dopo l’1-1 al termine di 120’ di grande equilibrio, e sollevando al cielo di Budapest la seconda Champions consecutiva: il Paris Saint-Germain, con i suoi trionfi, rappresenta l’alfa e l’omega della stagione europea, senza aver fatto torto peraltro ad alcuno dei club del nord londinese, accomunati dallo stesso destino. Certo la sconfitta ha fatto più male ai Gunners di quanto non ferì gli Spurs, perché il peso delle competizioni è completamente diverso, ma alla fine non si sfugge dall’ineluttabile, ovvero dalla consapevolezza che, oltre a essere la squadra attualmente più forte del mondo, il Psg è una sentenza anche ai tiri di rigore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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