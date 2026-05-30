Il Psg ha vinto la finale di Champions League ai rigori contro l'Arsenal a Budapest. La partita si è conclusa con un punteggio di parità dopo i tempi regolamentari e supplementari, rendendo decisive le serie dal dischetto. Durante il rigore decisivo, un giocatore dell'Arsenal ha sbagliato, permettendo al Psg di conquistare il trofeo. La squadra parigina si aggiudica così il titolo, mantenendo il trofeo in Francia.

Budapest, 30 maggio 2026 - La Champions League rimane a Parigi. Non con un cinque a zero come contro l'Inter, stavolta sono serviti i rigori al Psg per sconfiggere l'Arsenal nella finale di Budapest. Luis Enrique in trionfo, rimontando l'iniziale svantaggio di Havertz con un rigore nella ripresa di Dembele, poi i supplementari con qualche emozione ma alla fine sono stati i penalty a decidere la sfida. Beraldo segna il rigore decisivo prima dell'errore di Gabriel: Parigi ancora una volta sul tetto d'Europa. epa13005509 Supporters of PSG celebrate winning the UEFA Champions League final between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, 30 May 2026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Champions è del Psg: è trionfo ai rigori. Decisivo l'errore di Gabriel. Arsenal battuto

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PSG trionfa ai rigori nella Supercoppa di Francia!

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