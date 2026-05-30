Il Psg ha vinto la finale di Champions League ai rigori contro l'Arsenal a Budapest. La partita si è conclusa con il punteggio di parità e si è deciso tutto dai tiri dal dischetto. Un errore di un giocatore dell'Arsenal ha determinato la vittoria del Psg. La squadra francese si è aggiudicata il trofeo, confermando il risultato ai rigori dopo il pareggio nei tempi regolamentari. La finale si è svolta nella capitale ungherese il 30 maggio 2026.

Budapest, 30 maggio 2026 - La Champions League rimane a Parigi. Non con un cinque a zero come contro l'Inter, stavolta sono serviti i rigori al Psg per sconfiggere l'Arsenal nella finale di Budapest. Luis Enrique in trionfo, rimontando l'iniziale svantaggio di Havertz con un rigore nella ripresa di Dembele, poi i supplementari con qualche emozione ma alla fine sono stati i penalty a decidere la sfida. Beraldo segna il rigore decisivo prima dell'errore di Gabriel: Parigi ancora una volta sul tetto d'Europa. epa13005509 Supporters of PSG celebrate winning the UEFA Champions League final between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, 30 May 2026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Champions è del Psg: trionfo ai rigori. Decisivo l'errore di Gabriel. Arsenal battuto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PSG trionfa ai rigori nella Supercoppa di Francia!

Notizie e thread social correlati

La Champions è del Psg: è trionfo ai rigori. Decisivo l'errore di Gabriel. Arsenal battutoIl Psg ha vinto la finale di Champions League ai rigori contro l'Arsenal a Budapest.

Champions, la finale finisce ai rigori: il Psg batte l’Arsenal grazie all’errore di GabrielLa finale di Champions League si è conclusa ai rigori, con il Paris Saint-Germain che ha vinto contro l'Arsenal.

Temi più discussi: Sirci, presidente di Perugia: La Champions il trionfo più bello. Ora via a un nuovo ciclo; Dan Friedkin ha chiamato Gasperini dopo il trionfo a Verona: il retroscena e la festa giallorossa; Trionfo Aston Villa, Premier regina d'Europa: 6 squadre in Champions e 9 nelle coppe?; Raya: il trionfo in Premier League ha dato all'Arsenal nuova fiducia per la finale di Champions League.

L'eliminazione al primo turno dei playoff di Lituania è costata la panchina del Rytas a Giedrius Žib?nas un mese dopo il trionfo nella FIBA Basketball Champions League. Ne ho scritto su 'Basket Magazine’ basketmagazine.net/?p=137159 #lkl #Basketba x.com

Stiamo davvero aspettando che finisca la e champions league, dov'è la patch del picchiatore lmao reddit

I rigori regalano la Champions al PsgSi è conclusa col successo ai rigori del Paris Saint-Germain – che sfidava l'Arsenal – l'atto conclusivo della Champions League 2026 giocata sabato nel tardo pomeriggio a Budapest. Per i francesi, si ... laregione.ch

La Champions è del PSG: è trionfo ai rigori. Decisivo l'errore di Gabriel. Arsenal battutoI parigini vincono di nuovo la Champions, l'Arsenal è battuto ai rigori con l'errore decisivo di Gabriel. All'iniziale vantaggio di Havertz ha risposto Dembele su rigore, poi la sfida si è trascinata ... msn.com