La Champions è del Psg | trionfo ai rigori Decisivo l' errore di Gabriel Arsenal battuto
Il Psg ha vinto la finale di Champions League ai rigori contro l'Arsenal a Budapest. La partita si è conclusa con il punteggio di parità e si è deciso tutto dai tiri dal dischetto. Un errore di un giocatore dell'Arsenal ha determinato la vittoria del Psg. La squadra francese si è aggiudicata il trofeo, confermando il risultato ai rigori dopo il pareggio nei tempi regolamentari. La finale si è svolta nella capitale ungherese il 30 maggio 2026.
Budapest, 30 maggio 2026 - La Champions League rimane a Parigi. Non con un cinque a zero come contro l'Inter, stavolta sono serviti i rigori al Psg per sconfiggere l'Arsenal nella finale di Budapest. Luis Enrique in trionfo, rimontando l'iniziale svantaggio di Havertz con un rigore nella ripresa di Dembele, poi i supplementari con qualche emozione ma alla fine sono stati i penalty a decidere la sfida. Beraldo segna il rigore decisivo prima dell'errore di Gabriel: Parigi ancora una volta sul tetto d'Europa. epa13005509 Supporters of PSG celebrate winning the UEFA Champions League final between Paris Saint-Germain and Arsenal in Budapest, Hungary, 30 May 2026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
PSG trionfa ai rigori nella Supercoppa di Francia!
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