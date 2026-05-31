Dopo la vittoria del Psg in finale di Champions League, si sono verificati scontri tra tifosi e forze dell’ordine in diverse zone di Parigi e in altre città francesi. Durante gli incidenti sono stati registrati numerosi feriti e almeno 200 persone sono state arrestate. Le proteste sono avvenute nelle strade principali e nelle aree circostanti lo stadio, con oggetti lanciati e momenti di tensione tra manifestanti e agenti. Nessuna informazione ufficiale sulle cause degli scontri o sui danni specifici.

La città di Parigi è finita nel caos dopo la vittoria della Champions League da parte della squadra della capitale francese, il Paris Saint Germain che ha battuto l’Arsenal. Al fischio finale del match si è scatenata una vera e propria guerriglia tra tifosi e polizia che ha portato a centinaia di arresti e a innumerevoli danni non solo a Parigi ma anche in altre città del Paese. Scontri a Parigi dopo la finale di Champions League tra Psg e Arsenal Tifosi contro polizia nella capitale della Francia I feriti e gli arresti Le reazioni e il precedente Scontri a Parigi dopo la finale di Champions League tra Psg e Arsenal Serata e nottata di tensione a Parigi tra il 30 e il 31 maggio con la capitale della Francia messa a ferro e fuoco dagli ultras del Psg, fresco vincitore della Champions League. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Psg campione d'Europa, guerriglia a Parigi con scontri tra tifosi e polizia, feriti e centinaia di arresti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Psg campione, Parigi nel caos: atti vandalici e scontri tra tifosi e poliziaDurante la celebrazione del secondo titolo di Champions League vinto dal Paris Saint-Germain, numerosi tifosi hanno provocato disordini nel centro di...

Parigi, caos dopo il PSG: 130 arresti e scontri con la poliziaDopo la vittoria del PSG, sono scoppiati scontri tra gruppi di tifosi e forze dell’ordine a Parigi, con oltre 130 persone arrestate.

Temi più discussi: Champions League, il PSG batte l'Arsenal e si aggiudica la coppa ai rigori 5-4; Il bacio al cielo per la figlia Xana: Luis Enrique vince la terza Champions da allenatore; Trionfo del Psg, vince la seconda Champions di fila. Arsenal ko ai rigori; PSG - Arsenal (1-1) Champions League 2025.

Dopo l’1-1 dei tempi regolamentari e supplementari firmato Kai #Havertz e Ousmane #Dembelé , il #PSG batte l’ #Arsenal ai calci di rigore e diventa campione d’Europa. #UCLfinal x.com

Il PSG ci è riuscito di nuovo reddit

PSG di nuovo campione, Doué: Non ho parole. Andremo a prenderci la terza ChampionsDa Monaco a Budapest, la storia si ripete: il Paris Saint-Germain torna campione d'Europa e conquista la seconda Champions League consecutiva. tuttomercatoweb.com

Psg padrone d’Europa (ed è stata una finale di grande calcio)Il Paris Saint-German campione d'Europa per la seconda volta di fila, Arsenal sconfitto ai rigori. Il trionfo dei soldi del Medio Oriente e una finale che non ha deluso le attese. panorama.it