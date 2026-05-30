Psg campione Parigi nel caos | atti vandalici e scontri tra tifosi e polizia

Da gazzetta.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la celebrazione del secondo titolo di Champions League vinto dal Paris Saint-Germain, numerosi tifosi hanno provocato disordini nel centro di Parigi. Sono stati segnalati atti di vandalismo, incendi e l’uso di biciclette del noleggio pubblico come barricate. La polizia è intervenuta per contenere gli scontri tra tifosi e forze dell’ordine. La situazione ha portato a momenti di caos nelle strade della città.

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Folle di tifosi hanno appiccato incendi, hanno usato le biciclette destinate al noleggio pubblico come barricate e si sono scontrate con la polizia mentre il Paris Saint-Germain vinceva il suo secondo titolo di Champions League. Decine di migliaia di persone erano attese al Parc des Princes, nella capitale francese, per seguire la sfida che si disputava a Budapest: quarantacinque persone sono state fermate e tredici di loro sono state messe agli arresti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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