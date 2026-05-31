Dopo la vittoria del PSG, sono scoppiati scontri tra gruppi di tifosi e forze dell’ordine a Parigi, con oltre 130 persone arrestate. Durante le tensioni, alcuni veicoli sono stati danneggiati e numerose vetrine sono state rotte. La polizia ha utilizzato mezzi anti-sommossa per disperdere la folla, che si era radunata in diverse zone della città. Non sono stati riportati dettagli su feriti o danni specifici alle proprietà pubbliche e private.

? Domande chiave Come sono scoppiati gli scontri dopo il trionfo del PSG?. Quali danni hanno subito i veicoli e le vetrine parigine?. Perché la polizia ha dovuto usare i gas lacrimogeni?. Cosa è successo tra i tifosi vicino al Parc de Princes?.? In Breve 22.000 agenti schierati per gestire 40.000 tifosi vicino al Parc de Princes.. Danni a due vetrine, sei veicoli e monopattini Lime bruciati in città.. Tensioni esplose intorno alle 23:00 con uso di gas lacrimogeni.. Precedente violento dell'anno scorso con due morti e 200 feriti.. Oltre 130 arresti a Parigi dopo il trionfo del PSG in Champions League contro l’Arsenal. La polizia di Parigi ha arrestato più di 130 persone dopo le celebrazioni per la vittoria del PSG contro l’Arsenal, scatenando scontri e l’uso di gas lacrimogeni in diverse zone della capitale francese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parigi, caos dopo il PSG: 130 arresti e scontri con la polizia

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