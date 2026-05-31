PSG-Arsenal potrebbe essere uno spartiacque nel calcio
L'Arsenal ha schierato una formazione molto compatta e difensiva contro il PSG, limitando le occasioni offensive avversarie. La squadra britannica ha mantenuto una linea difensiva serrata, riducendo al minimo gli spazi e concentrandosi sulla fase di contenimento. La strategia si è tradotta in una partita caratterizzata da pochi tentativi di attacco e da un ritmo più basso rispetto alle solite gare. La partita si è conclusa con un risultato che riflette questa impostazione tattica.
Lo sapevamo, e lo abbiamo visto succedere: per affrontare il Paris Saint Germain l’Arsenal ha progettato partita principalmente difensiva. La domanda era ovvia: sarebbe riuscita a resistere all’intensità offensiva che i parigini hanno spesso sfoggiato in Europa? Sarebbe riuscito a non farsi travolgere dall’infinito talento, dai dribbling jazzistici delle ali, dalle conduzioni di Vitinha, dai movimenti astuti di Démbele? La domanda era soprattutto questa, ma dopo sei minuti un po’ a sorpresa, l’Arsenal è passato in vantaggio. Un gol a freddo di Kai Havertz - il secondo personale in una finale di Champions - servito da Trossard ha rafforzato il piano iniziale di Arteta, e inevitabilmente dato fiducia all’Arsenal, che ha iniziato a esaltarsi nella sua partita da difesa di un assedio. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
PSG vs ARSENAL - CHAMPIONS LEAGUE (inno ufficiale) | CALCIO IN MUSICA
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