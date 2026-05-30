Il Psg e l'Arsenal si affrontano in una sfida che mette a confronto i loro bilanci. Il club francese ha un budget superiore, con spese più elevate per ingaggi e acquisti. L'Arsenal, invece, ha ridotto i costi e puntato sul vivaio. La differenza si riflette anche nei ricavi commerciali e nelle strategie di investimento. Entrambi i club sono tra i più ricchi del calcio europeo, ma con modelli di gestione molto diversi.

Due potenze a confronto. Uno Stato, uno tra i più ricchi del pianeta pro capite, e un campionato, il più ricco in assoluto. Alle spalle di Psg e Arsenal, le protagoniste della finale di Champions di scena a Budapest, ci sono storie e percorsi differenti, sebbene il punto di approdo, oggi, sia lo stesso. Parliamo di una sfida che mette in campo rose da 2,7 miliardi di euro, che salgono a 9,5 miliardi aggregando i valori d’impresa (“enterprise value”) dei due club, secondo le fresche stime di Football Benchmark. Il Paris Saint-Germain è stato trasformato in un top club mondiale da Tamim bin Hamad Al Thani, emiro del Qatar, che lo rilevò 15 anni fa per fare di Parigi l’hub delle sue mire geopolitiche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Uno Stato contro un campionato: Psg-Arsenal, i conti di due potenze a confronto

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