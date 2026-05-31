Prove parata 2 giugno cavalli in fuga a Roma | 4 feriti

Da cdn.ilfaroonline.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Quattro persone sono rimaste ferite durante un episodio di fuga di cavalli avvenuto nella notte sulla Cristoforo Colombo a Roma. Numerosi cittadini hanno assistito alla scena e condiviso video sui social media, dove si vedono gli animali che corrono a tutta velocità lungo la strada. L’incidente si è verificato in occasione delle prove per le celebrazioni del 2 giugno. Non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni delle persone ferite.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma, 31 maggio 2026 – Cavalli al galoppo nella notte sulla Cristoforo Colombo a Roma. E’ lo spettacolo che numerosi cittadini si sono trovati di fronte e che hanno testimoniato con video che imperversano sui social. Cavalli in fuga, cosa è successo. Tutto è iniziato quando un branco di cavalli è riuscito a scappare dall’area delle Terme di Caracalla dove gli animali erano stati radunati in vista della parata del 2 giugno, Festa della Repubblica. Quattro feriti. Il bilancio finale è di 4 feriti. Si tratta di tre militari dell’Esercito e di una poliziotta che hanno tentato di fermare gli animali. Una militare ha riportato fratture alle costole e una poliziotta è rimasta ferita dopo essere caduta. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Cavalli della parata del 2 giugno in fuga a Roma: quattro feriti di cui 2 gravi

Video Cavalli della parata del 2 giugno in fuga a Roma: quattro feriti di cui 2 gravi

Notizie e thread social correlati

Panico alle prove della parata del 2 giugno, trenta cavalli in fuga e 4 feritiDurante le prove della parata del 2 giugno, trenta cavalli sono scappati, causando panico tra i partecipanti.

Fuga di cavalli durante le prove della parata del 2 giugno, quattro feritiDurante le prove della parata del 2 giugno a Roma, una fuga di circa trenta cavalli nelle vicinanze delle Terme di Caracalla ha provocato quattro...

Temi più discussi: Sito Istituzionale | 2 Giugno, la viabilità per le prove della parata; Nel cuore di Roma le prove notturne per il 2 giugno; Festa della Repubblica: le strade chiuse e i bus deviati per le prove generali; Prove parata 2 giugno, cavalli in fuga a Roma. Quattro feriti.

prove parata 2 giugnoPetardi alle prove della parata: 30 cavalli in fuga nella capitale. Agenti feriti, le ombre sui vigiliAnimali spaventati durante le prove per il 2 giugno Si indaga sui razzi sparati, abbattuto un animale ... msn.com

prove parata 2 giugnoRoma, il video dei cavalli in fuga dalle prove della parata del 2 giugno e in corsa sulla Cristoforo ColomboUn gruppo di cavalli al galoppo tra le auto lungo via Cristoforo Colombo a Roma. Il fatto è avvenuto  intorno alla mezzanotte di ieri, venerdì 29 maggio. Diverse persone che passavano in auto sull’art ... blitzquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web