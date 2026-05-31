Prove parata 2 giugno cavalli in fuga a Roma | 4 feriti

Quattro persone sono rimaste ferite durante un episodio di fuga di cavalli avvenuto nella notte sulla Cristoforo Colombo a Roma. Numerosi cittadini hanno assistito alla scena e condiviso video sui social media, dove si vedono gli animali che corrono a tutta velocità lungo la strada. L’incidente si è verificato in occasione delle prove per le celebrazioni del 2 giugno. Non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni delle persone ferite.

Roma, 31 maggio 2026 – Cavalli al galoppo nella notte sulla Cristoforo Colombo a Roma. E’ lo spettacolo che numerosi cittadini si sono trovati di fronte e che hanno testimoniato con video che imperversano sui social. Cavalli in fuga, cosa è successo. Tutto è iniziato quando un branco di cavalli è riuscito a scappare dall’area delle Terme di Caracalla dove gli animali erano stati radunati in vista della parata del 2 giugno, Festa della Repubblica. Quattro feriti. Il bilancio finale è di 4 feriti. Si tratta di tre militari dell’Esercito e di una poliziotta che hanno tentato di fermare gli animali. Una militare ha riportato fratture alle costole e una poliziotta è rimasta ferita dopo essere caduta. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Cavalli della parata del 2 giugno in fuga a Roma: quattro feriti di cui 2 gravi

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Cavalli in fuga dalle prove della parata del 2 giugno, quattro feriti reddit

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