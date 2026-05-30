Durante le prove della parata del 2 giugno, trenta cavalli sono scappati, causando panico tra i partecipanti. Quattro persone sono rimaste ferite. L’ipotesi è che l’evento abbia scatenato l’imbizzarimento degli animali, probabilmente a causa di una batteria di fuochi d’artificio esplosa nelle vicinanze. I cavalli sono scappati in diverse direzioni, creando confusione e rischi per chi si trovava sul percorso. Nessuna altra informazione è stata ancora resa nota.

Trenta cavalli al galoppo per alcuni chilometri tra auto e moto in transito su via Cristoforo Colombo, una delle principali arterie di Roma. Una scena da film immortalata con video e foto, ben presto rimbalzati sui social che hanno scatenato migliaia di commenti. Non si trattava, però, di puledri qualsiasi ma di cavalli scelti per sfilare alla parata del 2 giugno e che, poco dopo la mezzanotte, erano pronti alle Terme di Caracalla - nel centro storio della Capitale - per le prove dell’evento. Erano in posizione di attesa, già schierati, ma qualcosa è andata storto. Da una prima ricostruzione, l’ipotesi è che a imbizzarrire gli animali sia stata una batteria di fuochi d’artificio esplosa a 200 metri di distanza da un vigile urbano. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Panico alle prove della parata del 2 giugno, trenta cavalli in fuga e 4 feriti

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