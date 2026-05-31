Nell'amichevole internazionale tra Slovacchia e Malta, nessuna delle due squadre ha mai vinto contro l'altra nella storia delle loro sfide. Malta, che ha segnato pochi gol in Europa, non è riuscita a battere la Slovacchia in precedenti incontri. La partita si svolge in preparazione ai Mondiali e sarà trasmessa in diretta. Le formazioni probabili sono ancora da confermare.

Slovacchia-Malta è un’amichevole internazionale in vista dei Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla Nella storia Malta – una delle nazionali che segna di meno in Europa – non ha mai battuto la Slovacchia. Certo, non è che parliamo di una nazionale, quella slovacca, di chissà quale valore. Ma è pur sempre una squadra che ha degli elementi importanti e che giocano in squadre importanti in Europa. L’ultima amichevole della Slovacchia, contro la Romania lo scorso marzo, ha fatto capire che sì, parliamo di una squadra che forse avrebbe anche meritato di andare al Mondiale. Una vittoria importante senza subire gol. E la situazione, identica, si potrebbe rivivere anche nell’amichevole contro Malta. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Slovacchia-Malta: mai stata storia (e non ce ne sarà)

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