Lavori allo stadio Maradona rivolta degli atleti delle palestre | Non ce ne andremo mai e la pista resta

Gli atleti delle palestre che utilizzano lo stadio Maradona hanno manifestato il loro dissenso, affermando che non lasceranno il complesso e che la pista resterà. Le associazioni sportive coinvolte si sono opposte alla rimozione della pista d'atletica e delle palestre presenti nell'impianto, ribadendo la loro intenzione di continuare a frequentarlo. La protesta è stata organizzata per difendere l’uso delle strutture esistenti.

Protesta delle associazioni sportive che usano lo stadio Maradona: "No a rimuovere pista d'atletica e palestre. Non lo permetteremo e non andremo via". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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