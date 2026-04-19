Diana - Ragione o sentimento? Comunque, durante quel primo incontro non accadde nulla. I due chiacchierarono, ma niente di più. Tuttavia, sebbene non fosse scattata una scintilla, quel primo incontro sembrò comunque piantare un seme da cui, negli anni successivi, sarebbe germogliata la loro storia. Infatti l’erede al trono, nel 1981, dichiarò al Telegraph: “Ricordo di avere pensato che fosse una sedicenne molto allegra, divertente e attraente. Intendo molto piacevole, dinamica e piena di vita.”. Nel 1980, Carlo e Diana si incontrarono di nuovo a casa di un amico comune, e questa volta qualcosa si accese tra i due. Diana si dimostrò comprensiva e confortò il principe Carlo, affranto per il recente assassinio di Lord Mountbatten, suo mentore e amata figura paterna.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Diana e Carlo: la storia che non è mai stata una storia d’amore

King Charles & William Officially CONFIRMS Devastating News About Princess Kate Middleton!

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