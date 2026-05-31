Remo-San Paolo, partita valida per la diciottesima giornata del Brasileirao, si svolgerà lunedì. La sfida rappresenta un incontro inedito nella storia dei due club. Le probabili formazioni sono ancora da definire, e il pronostico non è stato ancora stabilito. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva, ma non sono stati comunicati dettagli specifici sulla copertura.

Remo-San Paoloè una partita della diciottesima giornata del Brasileirao e si gioca lunedì: tv, probabili formazioni, pronostico. Ci sono dieci punti di differenza in favore dei San Paolo in classifica. E già questo è un punto importante dal quale partite. E poi ci sono anche i precedenti tra queste due formazioni, che non sono moltissimi, ma che rendono sicuramente l’idea del valore delle squadre. Il San Paolo, contro il Remo, non ha mai perso nel corso della storia. E, una sola volta, nei sei precedenti esistenti, ha pareggiato. E parliamo di oltre 50 anni fa. Insomma, c’è un tabù tra i padroni di casa che sono penultimi in classifica e che... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Remo-San Paolo: mai successo nella storia

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