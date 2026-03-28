Il trailer della serie ispirata a Harry Potter ha raggiunto 277 milioni di visualizzazioni, un record nella storia della piattaforma HBO. La pubblicazione ha attirato l’attenzione di molti appassionati, generando un forte interesse online. Non sono state riportate dichiarazioni ufficiali sulle ripercussioni di questo risultato. La serie riprenderà gli eventi ambientati nel magico mondo di Hogwarts.

Il mondo magico di Hogwarts sta per tornare sul piccolo schermo e i fan hanno già dimostrato un grande entusiasmo, al netto delle polemiche inevitabili. Il trailer della nuova serie televisiva di Harry Potter targata HBO, ha raggiunto oltre 277 milioni di visualizzazioni organiche su tutte le piattaforme nelle prime 48 ore dalla pubblicazione, stabilendo un record assoluto nella storia di HBO e HBO Max. Il precedente primato è stato superato di oltre il doppio, segnando un risultato senza precedenti per il network via cavo premium e la piattaforma di streaming. Il trailer, rilasciato mercoledì 25 marzo – che potete vedere qui – ha generato un fenomeno virale immediato. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Il trailer di Harry Potter fa 277 milioni di views: mai successo nella storia HBO

Articoli correlati

Leggi anche: Il trailer del primo capitolo di ‘Harry Potter’, la nuova serie HBO

Harry Potter: online il primo trailer della serie tv HBO!E’ finalmente online il trailer della nuova serie tv in casa HBO che farà parlare di sé a lungo: bentornati ad Hogwarts Dopo mesi di indiscrezioni...

Altri aggiornamenti su Harry Potter

Temi più discussi: Finalmente si torna a Hogwarts, il primo teaser trailer ci mostra come sarà la nuova serie di Harry Potter; Harry Potter e la Pietra Filosofale, il trailer della serie tv HBO; Harry Potter tra quidditch e mantello, ecco la prima immagine della serie da Hogwarts; Harry Potter ritorna a Hogwarts, il trailer della nuova serie HBO: ecco chi sono i nuovi protagonisti e quando andrà in onda.

Pronti a sognare di nuovo? È uscito il trailer ufficiale della serie Harry Potter e ci piace molto!È stato rilasciato proprio oggi il trailer riguardo la nuova serie tv Harry Potter. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questo appuntamento che ... alfemminile.com

Harry Potter, il trailer è nella storia: record di sempre per una serie tv di HBOIl primo trailer della serie tv di Harry Potter ha stabilito il nuovo record di visualizzazioni per il network HBO. serial.everyeye.it

Harry Potter serie - facebook.com facebook

Andrew Garfield ha criticato J.K. Rowling ma ha elogiato gli artisti che hanno lavorato ai film di "Harry Potter": “[Daniel Radcliffe] è davvero bravo nei film di Harry Potter, i film sono davvero belli. So che è controverso e non dovremmo mettere soldi nelle tasche x.com