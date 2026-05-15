Nella prima partita dei quarti di finale dei playoff di Serie A, Olimpia Milano affronta la Pallacanestro Reggiana. La sfida si svolge il 16 maggio 2026, con i pronostici e le quote che indicano il favorito per la vittoria. La formazione milanese ha come obiettivo principale lo scudetto, ritenuto l’unico risultato capace di rendere questa stagione soddisfacente, mentre la Coppa Italia non viene considerata sufficiente a soddisfare le aspettative del club.

Una cosa è chiara per tutti nell’ambiente Olimpia Milano: solo la conquista dello scudetto renderebbe questa stagione un successo, la Coppa Italia non basterebbe. La Pallacanestro Reggiana sarà il primo ostacolo da superare per gli uomini di Peppe Poeta che però non dovranno distrarsi perché gli emiliani si sono piazzati al sesto posto in classifica. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Olimpia Milano – Pallacanestro Reggiana (quarti playoff GARA 1), Serie A 16-05-2026

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