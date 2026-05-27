Alle ore 12:00 si gioca il match tra Jannik Sinner e Juan Manuel Cerundolo sul campo Philippe-Chatrier, aprendo il secondo turno di Roland Garros. Lo stesso campo ospiterà in serata l’incontro tra Matteo Berrettini e il francese Arthur Rinderknech. Le quote e il pronostico sono disponibili, ma non sono stati comunicati dettagli specifici.

Jannik Sinner e Juan Manuel Cerundolo apriranno il programma sul “Philppe-Chatrier” alle ore 12:00, lo stesso campo che vedrà protagonista Matteo Berrettini nel match serale contro il francese Arthur Rinderknech. Il numero uno del mondo ha conquistato la sua trentesima vittoria consecutiva battendo facilmente Clement Tabur nel primo turno con il punteggio di 6-1 6-3. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Jannik Sinner – Juan Manuel Cerundolo, secondo turno Roland Garros 28-05-2026

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