Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino si affrontano di nuovo in un torneo dopo quasi tre anni. La partita si svolge sul campo di Parigi, nel Roland Garros del 2026. Le quote e le previsioni indicano un match molto equilibrato, con entrambi i giocatori pronti a contendere ogni punto. La sfida si presenta come un ritorno importante per entrambi, che si preparano a dare il massimo sul cemento parigino.

Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino si ritrovano dopo quasi tre anni in un palcoscenico del tutto nuovo. Allora si giocava in tornei Challenger italiani, oggi in una prova del Grande Slam, inoltre Cobolli era un giovane emergente mentre oggi è un solido TOP 20 del Ranking ATP. Il tennista romano, anche se per l’anagrafe è. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Flavio Cobolli – Andrea Pellegrino, Roland Garros 25-05-2026

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