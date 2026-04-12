Domenica alle 23:30 si gioca la partita tra Cruzeiro e Bragantino, valida per l’undicesima giornata del campionato brasiliano. La sfida sarà trasmessa in tv e le formazioni probabili sono state annunciate. Si tratta di un incontro tra due squadre che cercano di migliorare la propria posizione in classifica. Entrambe le compagini si preparano a scendere in campo con i rispettivi organici.

Cruzeiro-Bragantino è una partita dell’undicesima giornata del Brasileirao e si gioca domenica alle 23:30: tv, probabili formazioni, pronostico. I sette punti in classifica dopo giornate, per una squadra che lo scorso anno ha lottato fino alla fine, o quasi, per la vittoria del campionato, sono un bottino troppo misero per essere vero. Il Cruzeiro, che ospita il Bragantino, ha bisogno di una vittoria per tirarsi fuori da una situazione di classifica davvero complicata. (AnsaFoto) – Ilveggente.it E quale occasione migliore contro il Bragantino che, oggettivamente, fino al momento, ha reso molto al di sopra delle aspettative? Non crediamo ce ne possa essere una migliore, oggettivamente.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Cruzeiro-Bragantino: la vittoria scaccia-crisi

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