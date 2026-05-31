Cobolli-Svajda ha previsto che non ci si può permettere di fermarsi, poiché ai quarti di finale del Roland Garros ci sono in palio. L’azzurro affronta ora un avversario americano, Svajda, in una sfida decisiva. La sconfitta precoce di Sinner nel torneo ha segnato una battuta d’arresto per gli italiani.

Cobolli trova un altro americano sulla strada per i quarti del Roland Garros. Riuscirà l’azzurro a domare l’entusiasmo di Svajda? La prematura uscita di scena di Jannik Sinner dal Roland Garros è stata certamente un colpo al cuore. I tifosi azzurri hanno però trovato presto consolazione nel fatto che ciò che resta del battaglione italiano a Parigi stia facendo un figurone. Sono ben tre, infatti, i tennisti nostrani che si sono spinti fino agli ottavi di finale: si tratta di Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, che lunedì 1 giugno scenderanno in campo cercando il pass per accedere ai quarti. Cobolli, nello specifico, affronterà... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Cobolli-Svajda: vietato fermarsi, in palio ci sono i quarti

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Chi è Zachary Svajda, il prossimo avversario di Flavio Cobolli al Roland Garros che ha eliminato CerundoloZachary Svajda ha eliminato il giocatore argentino e si prepara ad affrontare Cobolli al Roland Garros.

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