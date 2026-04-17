Flavio Cobolli | Sinner ci toglie pressione Raggiungere i quarti degli Slam è considerato normale…

Flavio Cobolli ha iniziato bene il suo torneo ATP 500 di Monaco, centrando la qualificazione ai quarti di finale. L’italiano si prepara ora ad affrontare il ceco Vit Kopriva, in un match che si svolgerà nelle prossime ore. La sua vittoria precedente e il passaggio ai quarti rappresentano un risultato importante nel percorso nel torneo, che prosegue senza intoppi.

Flavio Cobolli ha incominciato con il piede giusto il torneo ATP 500 di Monaco e si è qualificato ai quarti di finale, dove oggi incrocerà il ceco Vit Kopriva. Si preannuncia un impegno alla portata per il 23enne romano, che punta a farsi strada sulla terra rossa tedesca e con l’obiettivo di issarsi fino al dodicesimo posto del ranking ATP (dovrebbe vincere o quantomeno approdare all’atto conclusivo, sperando che il russo Andrey Rublev faccia peggio di lui a Barcellona). Nell’intervista concessa a Eurosport Germania prosegue, evidenziando anche l’altro volto della medaglia: “Oggi, se raggiungi i quarti di finale di uno Slam, a casa molte volte viene considerata una cosa normale.🔗 Leggi su Oasport.it

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