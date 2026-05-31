Berrettini sfida Cerundolo per assicurarsi un posto ai quarti di finale in Francia: il pronostico del match dell’azzurro contro il giustiziere di Sinner. Il tabellone maschile del Roland Garros apre le porte della seconda settimana proponendo un lunedì di grandissimo interesse per i tifosi italiani. Nonostante la delusione per l’uscita prematura di Jannik Sinner, il movimento azzurro ha dimostrato – come già aveva fatto in occasione della scorsa edizione della Coppa Davis – di esserci. Tanto è vero che il battaglione nostrano, udite udite, avrà ben tre rappresentanti agli ottavi di finale dello Slam d’Oltralpe. Oltre a Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, a dare la caccia a un posto nei quarti di finale ci sarà anche Matteo Berrettini, atteso dal confronto con lo specialista argentino Juan Manuel Cerundolo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Cerundolo-Berrettini: il giustiziere di Sinner sulla strada per i quarti

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