Pronostico Cerundolo-Berrettini | il giustiziere di Sinner sulla strada per i quarti
Matteo Berrettini affronta Francisco Cerundolo negli ottavi di finale in Francia. Il match si gioca su terra battuta, con Berrettini che cerca di superare il suo avversario per avanzare ai quarti. Cerundolo ha eliminato Sinner in precedenza, lasciando intuire una partita equilibrata. La sfida si svolge su un campo in condizioni di gioco rapide, con i due tennisti pronti a lottare punto su punto.
Berrettini sfida Cerundolo per assicurarsi un posto ai quarti di finale in Francia: il pronostico del match dell’azzurro contro il giustiziere di Sinner. Il tabellone maschile del Roland Garros apre le porte della seconda settimana proponendo un lunedì di grandissimo interesse per i tifosi italiani. Nonostante la delusione per l’uscita prematura di Jannik Sinner, il movimento azzurro ha dimostrato – come già aveva fatto in occasione della scorsa edizione della Coppa Davis – di esserci. Tanto è vero che il battaglione nostrano, udite udite, avrà ben tre rappresentanti agli ottavi di finale dello Slam d’Oltralpe. Oltre a Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, a dare la caccia a un posto nei quarti di finale ci sarà anche Matteo Berrettini, atteso dal confronto con lo specialista argentino Juan Manuel Cerundolo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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