ATP Montecarlo 2026 Fonseca e Machac sulla strada di Berrettini e Sinner

Nella quarta giornata del torneo ATP di Montecarlo, primo Masters 1000 sulla terra battuta, si sono disputati i match che hanno concluso i sedicesimi di finale. Tra i giocatori in campo ci sono stati Fonseca e Machac, che si sono confrontati in vista di avventure future nel tabellone. La giornata ha visto anche la conclusione degli incontri di alcuni favoriti, tra cui Berrettini e Sinner.

La quarta giornata di gare del torneo ATP di Montecarlo, primo Masters 1000 sulla terra battuta, si caratterizza per i match che completano i sedicesimi di finale. Saranno il brasiliano Joao Fonseca e il ceco Tomas Machac a sfidare negli ottavi, rispettivamente, Matteo Berrettini e Jannik Sinner. In apertura di giornata un ottimo Matteo Berrettini spazza via l’irriconoscibile Daniil Medvedev 6-0 6-0 in soli quarantanove minuti. L’azzurro è l’unico giocatore a non aver perso neanche un game nei primi due turni. Il belga Zizou Bergs domina il russo Andrey Rublev, testa di serie numero quindici, 6-4 6-1 in un’ora e diciotto minuti. Il brasiliano Joao Fonseca supera il francese Arthur Rinderknech 7-5 4-6 6-3 in due ore e trentatré minuti e sarà il prossimo rivale di Berrettini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Montecarlo 2026, Fonseca e Machac sulla strada di Berrettini e Sinner ATP Indian Wells 2026, Fonseca sulla strada di Sinner negli ottavi! Eliminati Shelton e MensikSono arrivati i responsi dei match di terzo turno della parte bassa del tabellone di singolare maschile del Masters 1000 di Indian Wells. ATP Miami 2026, Fonseca si regala il big match con Alcaraz. Dzumhur sulla strada di SinnerUn fitto programma di incontri di primo turno caratterizza il programma della seconda giornata del torneo ATP di Miami: bisogna recuperare il ritardo... Temi più discussi: Fonseca: Voglio diventare n°1, ma la gente deve capire che serve tempo...; Atp Montecarlo, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare; Masters 1000 Monte-Carlo: il tabellone completo; Rolex Monte-Carlo Masters Tennis ATP 2026. ATP Montecarlo 2026, Fonseca e Machac sulla strada di Berrettini e SinnerLa quarta giornata di gare del torneo ATP di Montecarlo, primo Masters 1000 sulla terra battuta, si caratterizza per i match che completano i sedicesimi ... oasport.it DIRETTA ATP MONTECARLO 2026 | Cobolli Blockx video streaming tv: vincono Zverev e Fonseca (8 aprile)Diretta Atp Montecarlo 2026 streaming video tv: esordio per Lorenzo Musetti contro Valentin Vacherot, Flavio Cobolli sfida Alexander Blockx. ilsussidiario.net COBOLLI SALUTA MONTECARLO Match sottotono per il giovane italiano, che perde in due set contro il numero 91 del ranking ATP, Alexander Blockx. Ora il belga affronterà De Minaur per un posto ai quarti - facebook.com facebook #Berrettini- #Fonseca, ottavi Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com