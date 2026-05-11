A che ora gioca Sinner oggi la sfida a Popyrin giustiziere di Berrettini all’Atp di Roma

Oggi a Roma si disputa una partita di tennis tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin agli Internazionali d'Italia. Sinner, reduce da una vittoria contro Sebastian Ofner, si prepara a scendere in campo per affrontare l’avversario australiano. L’incontro si svolgerà nel contesto del torneo, che prosegue con la partecipazione di vari tennisti di alto livello. L’orario della sfida è stato comunicato dai organizzatori.

Roma, 11 maggio 2026 – Torna in campo Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia. Il numero uno del mondo, reduce dal positivo debutto contro l’austriaco Sebastian Ofner, battuto 6-3, 6-4 in poco più di un’ora e mezza di gioco, si appresta a sfidare Alexei Popyrin. L'australiano nel primo turno ha eliminato Matteo Berrettini, sconfiggendolo con il punteggio di 6-2, 6-3, e poi ha avuto la meglio del ceco Jakub Mensik, ko in tre set. Un successo, quest'ultimo, a sorpresa per il classe '99, attualmente al numero 60 della classifica Atp. I precedenti fra Sinner e Popyrin. Questa sarà la quarta volta che Sinner e Popyrin si affronteranno. Il primo incrocio risale al 2021, quando il nostro portacolori dovette arrendersi nel terzo turno del Masters 1000 di Madrid, venendo battuto per 7-6, 6-2.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Sinner ora ha bisogno solo di Roma e Roland Garros per completare il set di ogni grande titolo ricorrente nel calendario ATP almeno una volta, e ha perso entrambe le finali l'anno scorso contro Alcaraz. reddit