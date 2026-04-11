Sabato sera si concentrano due partite di Serie A di pallacanestro. La Germani Brescia giocherà in trasferta contro la UNA Hotels Reggio Emilia alle ore 20. La Vanoli Cremona, invece, sarà impegnata in un’altra sfida alle 20, contro una squadra di livello alto. Entrambe le formazioni affrontano impegni importanti in una giornata caratterizzata da incontri chiave nel campionato italiano.

Sabato sera delicato per Germani Brescia e Vanoli Cremona nel campionato di Serie A. Alle 20 la squadra di Pierluigi Brotto sarà di scena sul campo della UNA Hotels Reggio Emilia, mentre alle 20.30 Brescia affronterà in trasferta l’Umana Reyer Venezia indietro di soli due punti rispetto alla co-capolista. Cremona arriva all’appuntamento dopo il successo casalingo contro Udine e prova a dare continuità al proprio momento positivo su un campo storicamente complicato. I precedenti dicono Reggio avanti 14-13 complessivamente e 8-5 nelle gare interne, ma la Vanoli ha già vinto la sfida d’andata il 4 gennaio per 71-67, trascinata da Ndiaye e... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Serie A. Venezia-Brescia ad altissima quota. La Vanoli a Reggio Emilia per il tris

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Gli interventi sono stati effettuati in via sant’Eufemia e in viale Venezia a Brescia dai carabinieri insieme al Gruppo Forestale e al Nil - facebook.com facebook