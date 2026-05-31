Domenica alle 23:30 si disputa l’amichevole tra Brasile e Panama. La partita si svolge in un contesto di discussioni sulla rosa brasiliana, con un numero elevato di assenti annunciati. La lista dei giocatori non convocati è lunga e include diversi elementi di spicco. La squadra brasiliana affronterà il match con molte assenze, mentre il Panama si presenta con la formazione completa. La gara sarà trasmessa in diretta tv e streaming.

Brasile-Panama è un’amichevole e si gioca domenica alle 23:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Il Brasile ha assoldato uno dei migliori – nonché uno dei più vincenti – allenatori della storia del calcio, Carlo Ancelotti, per riportare a Brasilia l’ambitissima Coppa del Mondo, che la Seleçao non solleva ormai dal Mondiale 2002, vale a dire 24 anni fa. Non mancano, tuttavia, le incognite legate alla spedizione verdeoro in Nordamerica: le convocazioni del ct, rese note una settimana fa, sono state in assoluto tra le più chiacchierate e discusse. Se la scelta di portare Neymar negli USA ha messo... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Brasile-Panama, Ancelotti sfida le critiche: lista degli assenti lunghissima

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