Convocati Brasile la lista di Ancelotti per le amichevoli pre Mondiali | la decisione finale su Neymar

Il tecnico della nazionale brasiliana ha annunciato i nomi dei giocatori convocati per le amichevoli che precedono il Mondiale. Tra i chiamati ci sono diversi attaccanti, centrocampisti e difensori, mentre la decisione finale su Neymar resta ancora da definire. La lista include anche alcuni giovani emergenti e veterani con esperienza internazionale. La selezione sarà utile per valutare le scelte finali prima del torneo.

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