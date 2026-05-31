Nella sfida degli ottavi di finale di Roland Garros, Arnaldi affronta Tiafoe. Il match si svolgerà lunedì e rappresenta un ostacolo importante per il giocatore italiano. I precedenti tra i due sono pochi e il risultato non è scontato, considerando le diverse caratteristiche tecniche e il livello di forma attuale. La partita si preannuncia combattuta, con entrambe le parti pronte a dare il massimo.

Ottavi di finale del Roland Garros, Arnaldi sfida Tiafoe in un match che promette scintille: l’analisi dei precedenti e le incognite della gara di lunedì. Insieme a Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, a caccia di uno storico posto nei quarti di finale del Roland Garros ci sarà anche il – finalmente – ritrovato Matteo Arnaldi. Il giovane ligure è atteso da un confronto di altissimo livello sul rosso parigino contro lo statunitense Frances Tiafoe, che sappiamo essere un cliente sempre scomodo, in linea di massima. Al netto di questa considerazione, però, è anche vero che Arnaldi si presenta a questo appuntamento con il morale alle stelle: a Parigi ha fatto sfoggio di un tennis solido e di una notevole maturità nella gestione dei momenti chiave, ragion per cui l’atteggiamento dovrebbe essere quello giusto. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Roland Garros, ostacolo a stelle e strisce per Arnaldi: per lui c’è Tiafoe

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