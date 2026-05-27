Prova del nove al Roland Garros per Cobolli Darderi e Arnaldi | i pronostici del 28 maggio

Da ilveggente.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Al Roland Garros, Cobolli sfida Wu, Darderi incontra Comesana e Arnaldi affronta Tsitsipas. I tre italiani cercano di avanzare nel torneo, con incontri programmati per il 28 maggio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Cobolli affronta Wu, mentre per Darderi c’è Comesana e per Arnaldi Tsitsipas: quanti azzurri approderanno al secondo turno di Parigi?  Al Roland Garros le gerarchie iniziano a delinearsi chiaramente ed è una sorpresa piacevolissima che così tanti italiani siano passati al secondo turno dello Slam d’Oltralpe. Anche perché questo significa che, nelle prossime ore, i tifosi nostrani potranno farsi una bella scorpacciata di tennis azzurro. Il programma di giovedì 28 maggio prevede incroci generazionali e stili di gioco profondamente diversi: tra i match più attesi spiccano i confronti che vedono protagonisti i nostri portacolori, primo fra tutti Flavio Cobolli. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

prova del nove al roland garros per cobolli darderi e arnaldi i pronostici del 28 maggio
© Ilveggente.it - Prova del nove al Roland Garros per Cobolli, Darderi e Arnaldi: i pronostici del 28 maggio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Sinner-Cerundolo, secondo turno al Roland Garros col sole di mezzogiorno. In campo anche Cobolli, Arnaldi e DarderiJannik Sinner affronterà domani nel secondo turno del Roland Garros il tennista argentino Juan Manuel Cerundolo.

Cobolli e non solo, mercoledì tra big al Roland Garros: i pronostici del 27 maggioMercoledì 27 maggio al Roland Garros scenderanno in campo diversi big del tennis, tra cui Cobolli, Djokovic, Zverev e Ruud.

Temi più discussi: La Regione alla prova del nove: Rete ospedaliera più integrata; Flavio Cobolli, dall'incubo di inizio 2025 alle porte della top 10 ATP: al Roland Garros per la consacrazione · Tennis; HUFFPOST WEEKEND. Tra giochi e design, sorrisi e spettacoli; A Nove Mesto arriva il primo podio stagionale di Filippo Colombo.

La General a Chiusi per la prova del noveNove vittorie, nove sconfitte, posizione numero nove in classifica e domani la… prova del nove a Chiusi (Pala Pansa, palla a due alle 18). Per un girone di ritorno da vietato sbagliare. Prima metà di ... ilrestodelcarlino.it

Bundesliga, 'prova del nove' per il Bayern, che resta a punteggio pienoIl Bayern Monaco supera la 'prova del 9' e conferma la sua egemonia sulla Bundesliga. I campioni di Germania di Kompany non si fermano più e alla nona giornata si confermano a punteggio pieno. La nona ... corrieredellosport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web