Cobolli affronta Wu, mentre per Darderi c’è Comesana e per Arnaldi Tsitsipas: quanti azzurri approderanno al secondo turno di Parigi? Al Roland Garros le gerarchie iniziano a delinearsi chiaramente ed è una sorpresa piacevolissima che così tanti italiani siano passati al secondo turno dello Slam d’Oltralpe. Anche perché questo significa che, nelle prossime ore, i tifosi nostrani potranno farsi una bella scorpacciata di tennis azzurro. Il programma di giovedì 28 maggio prevede incroci generazionali e stili di gioco profondamente diversi: tra i match più attesi spiccano i confronti che vedono protagonisti i nostri portacolori, primo fra tutti Flavio Cobolli. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Prova del nove al Roland Garros per Cobolli, Darderi e Arnaldi: i pronostici del 28 maggio

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