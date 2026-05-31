Due anni fa redrum del gruppo nanou, primo capitolo del progetto ’Overlook Hotel’, vinceva il ’Premio Ubu’ come miglior spettacolo di danza. Quest’anno, Ravenna Festival ospita in prima assoluta il secondo capitolo del progetto, ispirato all’ambientazione del romanzo ’ Shining ’ di Stephen King e dell’omonimo film di Stanley Kubrick del 1980. Dal domani al 7 giugno (tranne 3 e 4 giugno), al Mercato Coperto dalle 19 alle 22, goldroom evoca la sala da ballo dell’Overlook Hotel, abitata da presenze fantasmatiche.ed esplora la percezione del tempo come materia instabile, attraverso le coreografie di Marco Valerio Amico e Rhuena Bracci (che ne cura anche i costumi) e le musiche di Bruno Dorella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Progetto ’Overlook Hotel’, in scena il gruppo nanou

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