È arrivato in 4K UHD il sequel di Shining, diretto da Mike Flanagan, che riporta sul grande schermo l’Overlook Hotel. Il nuovo video offre una qualità visiva superiore, mentre l’audio immersivo contribuisce a creare un’atmosfera ancora più coinvolgente. Questa versione permette agli spettatori di rivivere le atmosfere del film in modo più dettagliato e realistico.

Finalmente approda in 4K UHD il sequel di Shining diretto da Mike Flanagan: il nuovo video, assieme all'audio molto immersivo, rende l'esperienza ancora più affascinante. Sette anni fa arrivò anche sul grande schermo Doctor Sleep, il seguito di Shining e della storia di Danny Torrance che Stephen King aveva già provveduto a stendere su carta qualche anno prima. Ormai uomo e interpretato da Ewan McGregor, ritroviamo dunque in una nuova avventura il ragazzino dotato della "luccicanza" a 40 anni dalla sua terrificante permanenza all'Overlook Hotel, dove sarà costretto a tornare per sventare nuove minacce. Adesso, grazie ad Arvitalia, il prodotto targato Warner è arrivato anche in 4K UHD, una versione che permette di apprezzare meglio questo thriller soprannaturale diretto da Mike Flanagan (regista anche del . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Doctor Sleep: in 4K il ritorno all'Overlook Hotel di Stephen King è ancora più suggestivo

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