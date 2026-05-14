Un dialogo tra corpo immagine e movimento con il gruppo Nanou
Sabato 16 maggio alle 17 si svolgerà l’ottavo appuntamento della rassegna “i sabati al cortile” presso il cortile di via Paolo Costa 31 a Ravenna. L’evento prevede un dialogo tra corpo, immagine e movimento con il gruppo Nanou. La manifestazione è curata da Ivano Mazzani e si inserisce in un ciclo di incontri che si tengono nel cortile della città. L’ingresso è libero e aperto a tutti gli interessati.
Sabato 16 maggio, alle 17, presso il Cortile in via Paolo Costa 31 a Ravenna, si terrà l’ottavo incontro della rassegna “i sabati al cortile” curata da Ivano Mazzani.Un incontro sul dialogo tra corpo, immagine e movimento. Il gruppo Nanou racconta il proprio percorso di ricerca in cui la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Esodo: Movimento #3 - lo spazio
Sullo stesso argomento
Il movimento del corpo in dialogo tra luna e soleNuovo appuntamento del programma DEGUSTIBUS l’evento a cura del Centro Artistico il Grattacielo APS in collaborazione con coop.
Temi più discussi: Un incontro sul dialogo tra corpo, immagine e movimento con Nanou; Ravenna, il 16 un incontro con la compagnia di produzione artistica Nanou; Sandro Ferri al Caffè Letterario; Presentazione di La Croce Rossa Italiana da Solferino a Ravenna.
Danza, BASE, 23 maggio. FIESTAS è dieci anni di cultura in movimento. Una serata non-stop di performance, tutte gratuite. Registrati ora su DICE. Link in bio. facebook
Napoli, dialogo tra Pietro Lista e Lello Torchia: una mostra sulla centralità del corpoSi chiama Centralità del corpo: un dialogo a intervalli, la mostra che mette in relazione alcune opere di Pietro Lista con quelle di Lello Torchia al complesso monumentale di San Giovanni a Cava de’ ... napoli.repubblica.it
Emma Ciceri a San Lupo, un percorso tra corpo, spazio e percezioneAma il cinema da che ne ha memoria, lo studia da sempre, lo insegna, ci scrive e non smette mai di guardarlo. Come dimostra il suo feticismo per la sala e la p… Nello spazio espositivo dell’Oratorio ... ecodibergamo.it