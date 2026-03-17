I nuovi profumi lasciano una scia di frutta

I nuovi profumi femminili si distinguono per note di frutta che si percepiscono chiaramente. Tra le fragranze più diffuse ci sono quelle che richiamano il lampone, la pesca, la fragola, la pera, la prugna e l’albicocca. Questi profumi sono studiati per lasciare una scia di aroma fresca e dolce. La presenza di queste note fruttate è evidente nelle composizioni più recenti del mercato.

I profumi donna che lasciano una scia, sanno di lampone e di pesca, di fragola, pera, prugna e albicocca. Se pensare ai profumi fruttati trasporta la vostra mente agli Anni 90, quando nacquero le prime acque fruttate – alcune decisamente stucchevoli – sappiate che questa è tutta un’altra storia. La storia che raccontano i profumi fruttati di ultima generazione è una narrazione olfattiva di qualità e di ricerca. Di materie prime di primo piano e di abili maestri profumieri. Un nuovo capitolo della profumeria che è stato scritto sotto l’impulso di nuovi gusti, maturati in giovane età dalle nuove generazioni. Da grandi amanti delle fragranze, sono state capaci di indirizzare gli orientamenti del mercato della profumeria verso connotazioni più gourmand e fruttate. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - I nuovi profumi lasciano una scia di frutta Articoli correlati Nuovi profumi donna che lasciano la scia: i jus del 2026L’inverno sta portando con sé una ventata di novità nel mondo delle fragranze: le novità profumi donna 2026 giocano con contrasti audaci e sfumature... Le creme corpo profumate che lasciano la sciaChe siate appassionate di skincare o meno, uno dei prodotti presenti nella beauty routine della maggior parte di noi è la crema corpo che... 5 PROFUMI COMPLIMENTATI DALLE DONNE #shorts Contenuti utili per approfondire nuovi profumi Temi più discussi: Profumi 2025 donna e unisex da provare: nuove tendenze; Profumi uomo 2026: le nuove fragranze maschili da non perdere; Non solo profumi: nuovi gesti che uniscono fragranze e skincare. Nuovi profumi che ogni papà non sa ancora di amareQuale regalo migliore di una fragranza per la Festa del Papà? I nuovi profumi uomo 2026 accontentano tutti. I migliori economici e di nicchia ... amica.it I profumi alla vaniglia non sono più quelli di una voltaTre elisir olfattivi, firmati Calvin Klein, raccontano l’evoluzione della nota gourmand più in voga del momento, dai suoi freschi esordi verdi alla sua maturità zuccherina e solare. A interpretarli ne ... msn.com Tra i nuovi profumi della Pasqua arriva un gusto che porta con sé un’aria diversa. La Colomba Tropicale. Nell’impasto soffice si incontrano cubetti caramellati di ananas, mango e papaya che regalano una dolcezza fresca e delicata. Sopra, glassa di mand - facebook.com facebook