Profexional ha registrato un aumento del 60% nel fatturato nel 2025, dopo un incendio a Laives. L’azienda ha investito in nuove tecnologie e processi di produzione, contribuendo a triplicare l’EBITDA rispetto all’anno precedente. Non sono stati forniti dettagli su come l’incendio abbia influito direttamente sui risultati finanziari, né su eventuali misure di ripresa adottate. La crescita si è concentrata principalmente sull’ampliamento delle capacità produttive e sull’innovazione.

? Punti chiave Come ha fatto un incendio a Laives a generare un +60%?. Quali investimenti hanno permesso di triplicare l'EBITDA in un anno?. Come sono stati risolti i guasti tecnici in meno di 24 ore?. Chi sono i nuovi partner strategici per raggiungere i 5 milioni?.? In Breve EBITDA a 475mila euro con incremento quasi triplicato rispetto ai 160mila del 2024.. Investimenti da 1,8 milioni tra riqualificazione sede e potenziamento dorsale in fibra ottica.. Obiettivo 5 milioni di euro nel 2026 con 700mila euro per nuove assunzioni.. Risoluzione guasti bloccanti nell'88,2% dei casi entro 24 ore per 2.000 clienti.. Profexional chiude il 2025 con un bilancio da record dopo la sfida dell’incendio a Laives. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Profexional vola nel 2025: fatturato +60% dopo l’incendio a Laives

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Joby Aviation Could Explode in 2025 After This Shocking Breakthrough

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