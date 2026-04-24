Club Med vola nel 2025 | fatturato record e piano per 100 resort

Nel 2025, un importante operatore nel settore turistico ha raggiunto un fatturato di 2,2 miliardi di euro, con 1,4 milioni di persone che hanno scelto le sue strutture per le vacanze. La società ha annunciato anche un piano di espansione che prevede l'apertura di 100 resort in diversi paesi. Questi dati arrivano in un anno caratterizzato da una forte ripresa del settore dopo periodi di crisi.

? Cosa sapere Club Med registra fatturato di 2,2 miliardi di euro nel 2025 con 1,4 milioni di viaggiatori.. Il gruppo punta a 100 resort entro il 2035 con nuovi investimenti in Piemonte.. Il volume d’affari di Club Med ha superato i 2,2 miliardi di euro nel 2025, segnando un incremento del 4% rispetto all’anno precedente nonostante le complessità del internazionale attuale. I dati relativi all’ultimo esercizio mostrano una gestione efficace della domanda, con una tariffa media giornaliera che si è attestata sui 241 euro, registrando un aumento del 5%. Questa crescita è stata sostenuta da oltre 1,4 milioni di viaggiatori che hanno utilizzato i servizi del gruppo, portando l’occupazione delle camere a sfiorare il 76%, un valore superiore del 2% rispetto ai risultati del 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Club Med vola nel 2025: fatturato record e piano per 100 resort Notizie correlate Danone vola nel 2026: fatturato record e nuovi impianti per lo SkyrIl gigante alimentare Danone ha registrato una performance finanziaria positiva nel primo trimestre del 2026, chiudendo il periodo con un fatturato... Promotica, nel 2025 fatturato record: 137,4 milioni e +43% in un annoFatturato record per la bresciana Promotica spa, agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing per aumentare le vendite,... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Idee per Viaggiare e Club Med: tutti i dettagli della nuova sinergia; Club Med punta al raddoppio nell’era post Giscard d’Estaing; Club Med si dà alla tv: Dream-makers arriva su Prime Video; Club del Sole: un nuovo Easy Camping Village a Marina di Cecina. Il Club Med abbandonato in Sardegna era un iconico villaggio turistico situato a Cala Garibaldi, nell'isola di Caprera (arcipelago di La Maddalena), fondato nel 1956. Era celebre per le sue "capanne" di paglia, l'atmosfera spartana, la natura incontaminata e l'a facebook