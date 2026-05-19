Aosta Factor vola | fatturato record a 1,67 miliardi per il 2025

Aosta Factor ha annunciato un fatturato di 1,67 miliardi di euro per il 2025, segnando un record rispetto agli anni precedenti. L’aumento di liquidità generato da questi risultati solleva interrogativi sul suo impatto sulle piccole imprese locali. Nonostante i numeri positivi, l’utile netto della società si è ridotto rispetto all’anno precedente. Questi dati sono stati diffusi attraverso un comunicato ufficiale e sono stati analizzati durante una conferenza stampa dedicata ai risultati finanziari.

? Domande chiave Come influisce questo aumento di liquidità sulle piccole imprese valdostane?. Perché l'utile netto è calato nonostante il fatturato record?. Chi sono i nuovi vertici che guideranno la strategia aziendale?. Quali investimenti hanno causato la contrazione dei margini di profitto?.? In Breve Totale attivo a 395 milioni di euro con crescita del 31,4% rispetto al passato.. Nuovo Direttore Generale Alessandro Gabriele e Presidente Sabrina Janin guidano il rinnovamento.. 140 milioni di euro destinati direttamente agli operatori con sede in Valle d'Aosta.. NPL ratio al 2,73% con crediti verso clienti saliti a 390 milioni di euro.. L’assemblea degli azionisti di Aosta Factor ha approvato il bilancio 2025, che segna un volume d’affari record di 1,67 miliardi di euro per la società finanziaria valdostana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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