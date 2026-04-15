Palermo un' insegnante colta da malore muore in classe davanti agli alunni

Un'insegnante di 59 anni è deceduta questa mattina in classe nel liceo classico Vittorio Emanuele II a Palermo. La donna si trovava davanti agli studenti quando si è improvvisamente sentita male e ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La scuola si trova ora sotto choc per quanto accaduto.

Una insegnante di 59 anni è morta oggi in classe davanti agli alunni nel liceo classico Vittorio Emanuele II a Palermo. La donna è stata colta da malore durante la lezione. I colleghi hanno cercato di rianimarla eseguendo il massaggio cardiaco. Inutile anche l’intervento dei sanitari del 118. Sono intervenuti i carabinieri che hanno constatato il decesso.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Palermo, un'insegnante colta da malore muore in classe davanti agli alunni Notizie correlate Malore sulla pista da sci, 70enne muore davanti agli occhi degli amiciASIAGO (TREVISO) - Un uomo di 70 anni stava sciando insieme agli amici quando è stato colto da un malore che l'ha ucciso davanti agli amici. Tredicenne colta da malore in palestra si accascia davanti ad amiche e allenatori: è in comaCHIOGGIA (VENEZIA) - Colpita da un arresto cardiaco - nonostante la giovanissima età - dopo un allenamento di pallavolo. Contenuti utili per approfondire Tragedia a Palermo: insegnante colta da malore muore davanti agli studenti in classeUna insegnante di 59 anni è morta oggi in classe davanti agli alunni nel liceo classico Vittorio Emanuele II a Palermo. La donna è stata colta da malore durante la lezione. I colleghi hanno cercato di ... strettoweb.com Palermo, un'insegnante colta da malore muore in classe davanti agli alunniUna insegnante di 59 anni è morta oggi in classe davanti agli alunni nel liceo classico Vittorio Emanuele II a Palermo. La donna è stata colta da malore ... gazzettadelsud.it